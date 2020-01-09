Ушедший под воду в карьере возле Витебска БелАЗ достали на поверхность

В Витебском районе достали самосвал, который 4 января ушел под воду в карьере «Гралево».

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на областное управлении МЧС, дальнейшая судьба самосвала будет решаться специально созданной комиссией предприятия.

Данные о происшествии поступили в МЧС 4 января в 14.10. По предварительной информации, при разгрузке карьерного самосвала БелАЗ-7540А произошло обрушение целика скальной породы под задними колесами, из-за чего автомобиль погрузился в воду. Пострадавших не было. Для извлечения самосвала были привлечены 16-тонный кран и шагающий экскаватор, задействованы водолазы ОСВОДа.