Двое мужчин были жестоко избиты местными жителями, один из пострадавших позже скончался, после чего дом одного из подозреваемых подожгли односельчане.

Коллегия по уголовным делам Гомельского областного суда назначила длительные сроки фигурантам уголовного дела об убийстве в Юровичах, сообщили в Верховном суде, пишет Sputnik.

Как ранее сообщало агентство, убийство с особой жестокостью, которое спровоцировало обострение обстановки в агрогородке Юровичи Гомельской области, было совершено осенью 2018 года. Тогда были задержаны три местных жителя, в отношении них были возбуждены дела по ряду «тяжких» статей Уголовного кодекса. Сегодня суд, который шел за закрытыми дверями — в деле есть эпизоды изнасилований — огласил приговор.

Основной фигурант был признан виновным в покушении на убийство с особой жестокостью двух человек, в убийстве человека, в изнасиловании, в незаконном обороте оружия и боеприпасов, в особо злостном хулиганстве, сообщили Sputnik в четверг в Верховном суде. В итоге ему назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Второй обвиняемый признан виновным в убийстве, покушении на убийство двух человек, в особо злостном хулиганстве — ему назначено лишение свободы на 23 года и 6 месяцев в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Третий обвиняемый получил 13 лет 6 месяцев в исправительной колонии в условиях общего режима за особо злостное хулиганство и покушение на убийство двух человек, сообщили в суде.

Также с двух обвиняемых, которые получили самые большие сроки, судом постановлено взыскать в солидарном порядке более 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда потерпевших.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.