«Цмокі-Мінск» обыграли румынский клуб «Орадя» в выездном матче второго этапа Кубка ФИБА — 89:73. Самым результативным игроком в составе «драконов» стал Роб Лоури — он набрал 21 очко.

Орадя — Цмокі-Мінск — 73:89 (17:21, 17:25, 22:18, 17:25)

Цмокі: Гаврилович (20 + 6 подб.), Лоури (21 + 4 подб. + 7 пас.), Миркович (8 + 7 подб. + 10 пас.), Салаш (15 + 7 подб. + 3 пас.), Тростинецкий (4 + 3 пас.), Белянков (6 + 3 подб.), М.Лютыч (н.в.), В.Лютыч (6), Пустогвар (5), Стабровский (н.в.), Веремеенко (4).

Группа J: Цмокі-Мінск — 5 очков (3 игры), Орадя — 4 (3), Нес-Циона — 3 (2), Клуж-Напока — 3 (2).