Статуэтки престижной американской кинопремии Оскар будут вручать без ведущего. Это не первая церемония в таком формате.

Церемония вручения кинопремии Оскар в 2020 году опять состоится без ведущего. Это уже третий случай за историю ее проведения. О том, что мероприятие пройдет в таком формате, сообщила сама Американская киноакадемия в Twitter.

В сообщении напротив слов «звезды», «представление» и «сюрпризы» написали «да», а в строке с «ведущим» — «нет».

В 2019 году вести церемонию должен был комик Кевин Харт, однако он отказался от столь почетной миссии.

Отметим, что впервые Оскара вручали без ведущего в 1989 году.

Мероприятие состоится 9 февраля в Лос-Анджелесе.