Необычное и жуткое криминальное происшествие на днях случилось в деревне Черессы Миорского района.

В среду утром, 8 января, в милицию обратилась местная жительница. Она заявила, что ее супруг пропал.

Женщина сказала, что ее муж уже несколько дней не появлялся и не ночевал дома, – проинформировали в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

Правоохранители выяснили, что последний раз мужчина был замечен в гостях у односельчанина – ремесленника, недавно вернувшегося из России.

Проверяя эти сведения, сотрудники уголовного розыска Миорского РОВД обнаружили пропавшего мужчину. Мертвого.

Оказалось, что его труп находился в кресле за столом, где несколько дней подряд шло в режиме нон-стоп бурное веселье, стимулируемое алкогольными напитками.

Экспертиза показала, что на голове у погибшего гражданина 1969 года рождения была ссадина. Вероятно, это стало причиной его смерти.

Хозяин дома сознался в преступлении – во время ссоры он схватил полено и ударил им по голове гостя. Но поскольку тот был в капюшоне, мужчина не сразу обратил внимание на то, что перестарался. В итоге он со спокойной душой продолжил застолье.

Потом он все же заподозрил что-то неладное с гостем. О чем также сообщил милиционерам. Но было поздно.

В отношении сельчанина возбуждено уголовное дело.