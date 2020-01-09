На общественное обсуждение вынесли проект постановления Министерства архитектуры и строительства. Документ предлагает изменить и повысить требования к участникам строительной деятельности.

Высказать свои замечания и предложения все желающие могут на Правовом форуме Беларуси до 19 января включительно.

В частности, термин «претендент» планируется изложить в новой редакции, уточнив, что это специалист, претендующий на получение квалификационного аттестата в соответствии с занимаемой должностью согласно штатному расписанию, имеющий соответствующее профессиональное образование и стаж работы по специализации аттестации. Такое уточнение будет соответствовать требованиям Трудового кодекса.

Кроме того, предлагается уточнить случаи, при которых рассматривается вопрос о прекращении аттестатов соответствия.

Как отмечается в обосновании, проект подготовлен для совершенствования требований при проведении аттестации руководителей, специалистов организаций и ИП, которые занимаются деятельностью в архитектурной, градостроительной, строительной сферах. Изменить требования предлагается с учетом практики их применения для исключения неясностей и неточностей.