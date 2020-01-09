Алексей Данилов назвал четыре версии авиакатастрофы в Иране.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал теракт, столкновение с другим летающим объектом, взрыв двигателя и поражения самолета российской зенитной ракетой ЗРК главными версиями авиакатастрофы в Иране. Об этом он написал в Facebook.

Данилов отметил, что сейчас идет совещание с участием представителей компетентных органов Ирана, в том числе иранского IСАО — международной организации гражданской авиации. Среди основных версий авиакатастрофы:

— поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК «Тор» так как информация об обнаружении обломков российской ракеты возле места катастрофы уже появилась в сети интернет;

— столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом;

— разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам;

— взрыв внутри самолета в результате террористического акта.

По его словам, в составе комиссии включены специалисты, которые принимают участие в международном расследовании сбития самолета рейса МН17, а также в экспертизе фрагментов российской зенитной ракеты «Бук».

Отметим, сегодня Иран заявил о потере части данных из черных ящиков самолета МАУ. Именно черные ящики самолета должны рассказать о причине крушения.

До этого Иран заявил, что не передаст черные ящики украинского самолета, который разбился около Тегерана, компании Boeing.

Украинский самолет разбился вчера утром з 176 людьми на борту. Погибли все. Среди погибших 11 украинцев. Украина открыла дело, а Иран уже начал расследование.