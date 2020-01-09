Студенты факультета прикладной математики и информатики БГУ представили технологию «умного парника» с возможностью управлять им со смартфона, сообщили агентству «Минск-Новости» в университете.

Разработанная система автономно поливает и проветривает теплицы на основе показаний датчиков освещения, влажности, температуры воздуха и почвы. Подобные технологии применяются в промышленных теплицах. Идея студентов БГУ ориентирована на дачников.

— Студенческая разработка представляет собой программное обеспечение для механизмов, отвечающих за регулировку форточек и управление системой орошения. Технология позволяет в режиме реального времени анализировать данные датчиков микроклимата и регулировать процессы ухода за растениями, — уточнили в вузе.

Такое интеллектуальное управление призвано предотвратить переувлажнение почвы и переохлаждение растений. Необходимая температура в парнике поддерживается автоматически с учетом агротехнических требований культур к условиям выращивания. При этом растения поливаются вовремя, в нужном количестве и без участия человека.

Функционирование системы предполагает установку датчиков микроклимата и механизмов для полива и проветривания. Программное обеспечение позволяет управлять процессами ухода за растениями со смартфона или персонального компьютера. Для этого авторы идеи разработали прототипы мобильного приложения и сайта.