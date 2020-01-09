Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия хочет поставлять нефть в республику по ценам выше мировых.

«Почему мы до сих пор с президентом России не договорились по нефти? Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у них нефть по ценам выше мировой. Где это видано?» — заявил Лукашенко, выступая в четверг на церемонии вручения премии «За духовное возрождение», специальной премии деятелям культуры и искусства и премии «Белорусский спортивный Олимп».

Президента цитирует госагентство БелТА.

Между тем, близкий к пресс-службе Лукашенко телеграмм-канал «Пул Первого» процитировал главу государства: «В двух словах, почему с президентом России не договорились по нефти. Потому что РФ хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировой. Где такое видано?! Поэтому я и отказался от такой нефти».

«И прямо заявил, если не будет поставок по мировой цене из России нефти, мы найдем эту нефть в другом месте. Что мы и делаем. И нашли», — заявил президент.

Как сообщалось, российские НК не поставляют нефть в Беларусь с 1 января 2020 года за исключением разовых поставок независимых поставщиков.