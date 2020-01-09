Внук Елизаветы ІІ и его жена решили сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи и отказаться от финансовых привилегий.

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл объявили том, что намерены сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи, говорится в их аккаунте в Instagram.

Отмечается, что этому решению предшествовали долгие месяцы размышлений и внутренних дискуссий.

Прекратив исполнение обязанностей «старших» членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, «чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву».

Герцог и герцогиня Сассекские также собираются жить поровну в Великобритании и США. По их мнению, такое «географическое равновесие» позволит им воспитать сына с благодарностью за королевскую традицию, а также даст семье возможность сосредоточиться на запуске новой благотворительной организации.

Тем временем официальный представитель Букингемского дворца заявила, что окончательное решение по поводу планов принца Гарри и его супруги жить самостоятельно пока не принято.

«Переговоры королевской семьи с герцогом и герцогиней Сассекскими только начались. Их решение повлечет за собой сложные проблемы, проработка которых займет время», — сказала она журналистам вечером 8 января.