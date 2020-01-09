Родственники осужденных, объединившись в гражданскую инициативу «Справедливый приговор», обратились в Администрацию президента с несколькими требованиями. В письме на имя главы Администрации Игоря Сергеенко они требуют «восстановить конституционные права граждан нашей страны, осужденных несправедливыми приговорами», принять представителей инициативы лично, а главу государства — рассмотреть вопрос о создании на основе существующей комиссии по помилованию отдельного направления по рассмотрению дел, в обстоятельствах и приговорах которых есть вопросы, подробно описанные в письме.

Включить в комиссию предлагается судей Верховного и Конституционного судов, прокуроров, представителей правозащитных организаций, практикующих адвокатов.

Под письмом, которое есть в распоряжении редакции, более 2300 подписей.

Родственники ссылаются на памятное августовское совещание президента с силовиками, где Лукашенко много говорил о справедливости и презумпции невиновности. «Очевидно, что не все правоохранители услышали этот неоспоримый постулат, озвученный нашим Президентом. Именно поэтому мы обращаемся к Вам, главе Администрации Президента, за помощью в борьбе за справедливость».

В письме указывается на многочисленные нарушения в уголовных делах, по которым осуждены родственники: помещение в материалы дел подложных документов, оговор, оказание давления, неправильная квалификация содеянного, отсутствие доказательной базы, нарушения требований УПК. «Таким образом, в местах лишения свободы на долгие годы оказались люди, не имеющие той степени вины и того состава преступления, по которому их осудили».

— В судейском корпусе сформировалось стойкое убеждение в том, что дело, попавшее в суд, уже доказано на сто процентов. Они перестали обращать внимание на «искусственное создание доказательств, чтобы получить заранее нужный результат» на стадии предварительного следствия.

По оценке «Справедливого приговора», ситуация продолжает усугубляться.

— Доказательная база отсутствует, ходатайства стороны защиты отклоняются, показания свидетелей, данные в ходе судебных заседаний, не трактуются в пользу обвиняемых, вскрытые в суде факты подлога, нарушений, подтвержденные документально, не отражаются в приговорах. В основу приговоров судов избирательно приводятся показания свидетелей и исследованных документов, при этом не дается оценка противоречиям, свидетельствующим о недостоверности обстоятельств согласно версии осуждения.

При этом сомнения не трактуются в пользу обвиняемого, как это предусмотрено статьей 16 УПК.

— Доходит до абсурда: при отсутствии ущерба он назначается, а впоследствии признаются гражданские иски, не подтвержденные документально. При этом сам представитель гражданского истца сообщает, что подтвердить сумму ущерба не может. Или же имеют место случаи, в которых гражданский истец отказывается от предъявления иска, но при этом ущерб все равно назначается. В случаях хищения денежных средств судом не рассматривается конечный итог «присвоения» денег обвиняемым. В итоге назначается ущерб, основанный только на акте проведенной ревизии, назначенной следствием, либо ущерб, посчитанный самим следователем математическим путем, то есть на обвиняемого «вешается» вся сумма выявленной недостачи в организации.

Отдельно родственники обращают внимание на так называемые явки с повинной, добытые у подозреваемых под давлением либо под «обещание отпустить», которые впоследствии не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и полностью опровергаются в суде.

— Следственные органы придерживаются своей цели: довести дело до суда и достигнуть очередной показатель раскрываемости, указанный руководством. Т.е. срабатывает «галочная система». Во многих случаях выводятся из-под ответственности действительно виновные лица, которых «переводят» в категорию свидетелей, чтобы хоть как-то материалы дела соответствовали предъявленному обвинению. При таких обстоятельствах страшно то, что людей лишили права на амнистию, УДО, а их семьи поддержки, а самое страшное веры в справедливость, законность и правосудие.

Особое внимание авторы письма обращают на то, что в настоящее время в отношении дел по экономическим преступлениям, отнесенным к коррупционным, складывается ситуация, аналогичная делам по ст. 328 УК. «В условиях усиления борьбы с коррупцией в жернова системы попадают люди, не совершавшие вменяемые им деяния. Следствие умышленно, неправильно квалифицирует состав преступления для того, чтобы появилась коррупционная составляющая: корыстный мотив, а также группа лиц по предварительному сговору. Ущерб оценивает следователь, экспертизы не назначаются».

Родственники убеждены, что судебная система отступила от ключевых принципов правосудия вроде презумпции невиновности и, как правило, «приговор — это обвинительное заключение прокурора с некоторыми корректировками, а иногда и без них». При этом доля оправдательных приговоров ничтожно мала — менее 1,5% от всех приговоров, говорится в письме.

— Пересмотрев неочевидные приговоры с участием независимых членов комиссии по пересмотру уголовных дел, всесторонне, полно и объективно разобравшись в обстоятельствах каждого дела досконально, положив на чашу весов все сомнения в пользу осужденных, можно дать объективную оценку действиям определенных лиц и правовым последствиям, которые наступили для осужденных.

С целью гуманизации наказания инициатива предлагает внести изменение в законодательство в части зачета времени содержания под стражей как 1 день СИЗО = 2,5 дня отбывания наказания в исправительной колонии в условиях общего и усиленного режимов, так как режим содержания в СИЗО суров и неравнозначен условиям даже тюремного заключения.

— Люди, еще не признанные виновными, уже по сути отбывают наказание в условиях перенаселения в крохотных камерах, сидячего положения без возможности достаточного количества ходьбы, отсутствия солнечного света, отопления, горячей воды, прослеживается потеря здоровья, много курящих в замкнутом непроветриваемом помещении и т.д. И такое содержание может растягиваться на годы, по ходатайству и заинтересованности следствия.

Также дискриминацией граждан и нарушением конституционного права на равенство всех перед законом названы изменения в УК, по которым лица, осужденные по коррупционным (экономическим) статьям, лишены права на условно-досрочное освобождение и иные послабления.

Среди участников инициативы родственники Андрея Доморацкого, Андрея Садыкова, Марины Морозовой, Владислава Букатенко, Людмилы Сонец, Виктора Курьяновича и многих других.