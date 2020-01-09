Норвежка Марта Рэйселанд выиграла спринтерскую гонка этапа Кубка мира в Оберхофе. Лучшая из белорусок Ирина Кривко заняла 13-е место.
9.01. Женщины. Спринт. 7,5 км
1. М.Рэйселанд (Норвегия) 22.04,9 (0-0)
2. Д.Херрманн (Германия) +33,1 (0-1)
3. Ж.Симон (Франция) +47,4 (1-0)
4. Д.Вирер (Италия) +1.01,8 (0-1)
5. Т.Экхофф (Норвегия) +1.07,1 (1-1)
6. П.Фиалкова (Словакия) +1.09,1 (0-1)
7. Э.Лунден (Канада) +1.14,9 (0-0)
8. М.Хойниш (Польша) +1.15,0 (0-1)
9. К.Жук (Польша) +1.29,8 (1-1)
10. К.Иннерхофер (Австрия) +1.32,8 (0-2)
…13. И.КРИВКО +1.44,6 (0-1)
...35. Е.КРУЧИНКИНА +2.34,9 (0-3)
…54. А.СОЛА +3.15,2 (1-2)
…86. Д.АЛИМБЕКОВА +4.48,9 (4-1)
Всего стартовали 100 участниц.