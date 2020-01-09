Считается, что високосный год приносит одни только неприятности, стихийные бедствия и катастрофы. Откуда взялся високосный год, что не так с 29 февраля и что можно и нельзя делать в 2020 году?

Причина суеверий, которыми оброс за свою историю високосный год, кроется в далеком прошлом. Именно 29 февраля, раз в четыре года, случалось много несчастий: все ломалось, люди голодали, болели и умирали, а домашний скот — вымирал. Это поверье переходило из поколения в поколение, теряя точный смысл, но приобретая новые краски. Сегодня люди стараются следовать предостережениям и приметам, в том числе и относительно 29 февраля.

Есть ряд запретов, к которым должен прислушаться тот, кто верит, что високосный год – год неудач и таит в себе опасность. Не рекомендуется начинать новые дела, менять работу, приобретать недвижимость и делать ремонт. Никаких серьезных дел внедрять в жизнь нельзя, поскольку есть риск провала. Старайтесь не распространяться о своих планах на жизнь, иначе ничего не получится.

Не стоит совершать крупные покупки, такие как дом и автомобиль. Бессмысленно начинать новый проект или заниматься модернизацией старого бизнеса. Не стоит заводить домашних животных, скорее всего, не приживутся. Не делайте никаких финансовых вложений: прибыли от них не будет. Если хочется сменить место жительства или интерьер жилища, займитесь этим до начала или по окончании 2020 года.

Откажитесь от дальних поездок и отдыха за границей в 2020 году. Они могут оказаться неудачными и могут принести множество неприятностей в пути. Есть вероятность попасть в аварию.

В високосный год не рекомендуется заключать браки, они будут недолговечными. Даже не слишком суеверные люди стараются отложить свадьбу на год. То же самое относится и к рождению ребенка в високосный год: хуже всего, если он появится на свет 29 февраля.

В грядущем году не желательно поступать в высшее учебное заведение, менять имидж или искать новую работу.

В високосный год нельзя не только заключать брак, но и разводиться, менять партнера или выяснять отношения со спутником жизни. Любые начинания бесперспективны, но только если человек верит в негативное влияние такого года, а если нет, то все у него получится, поэтому можно жить привычной жизнью.