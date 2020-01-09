«Дорожные карты» с Россией будут согласовываться весь первый квартал, а силовики могут усилить репрессии в отношении активистов оппозиции.

Проект «Беларусь в фокусе» (Belarus in focus) представил «Итоги 2019 года и прогнозы на 2020 год». Thinktanks.by публикует взгляд экспертов проекта не на то, что уже произошло, а на то, что может произойти в наступившем 2020 году.

Правящий класс

Социально-экономические преобразования и дальше будут проводиться дозированно, с расширением возможностей для крупного и лояльного властям бизнеса. Поддержка госсектора будет сокращаться из-за отсутствия ресурсов. В год президентских выборов силовики могут усилить репрессии в отношении активистов оппозиции.

Как отмечают эксперты, экономические власти Беларуси не могут добиться эффективности госсектора или снижения бремени госсектора на госфинансы. Однако лоббирование улучшения нормативных условий для деятельности бизнеса частично удается. Впрочем, эти усилия дезавуируются произволом вертикали на местах, а также карательной политикой силовиков и налоговиков в отношении бизнеса. При этом растет имущественное расслоение — как по вертикали (разница между наиболее и наименее обеспеченными), так и по горизонтали (разница в условиях жизни в разных регионах страны, включая медицинскую помощь).

Безопасность

Приоритетом останутся внутренние вызовы безопасности. Внешняя активность и далее будет диктоваться необходимостью наращивания качества политического взаимодействия с иностранными государствами, а также расширением рынков сбыта для национального ВПК.

Эксперты обращают внимание, что на международной арене Минск стремится закрепить за собой статус предсказуемого и беспроблемного партнера в вопросах безопасности и для России, и для Запада, не беря при этом дополнительных обязательств ни перед первой, ни перед вторым, а также не втягиваясь в их противоречия.

Партии и гражданское общество

Все три условных центра политорганизаций, которые пытаются выразить интересы разных доверителей, попытаются выдвинуть своих претендентов на пост президента. Влияние альтернативных медиаканалов коммуникации будет расти. Влияние гражданского общества и экспертного сообщества на общеполитическую повестку сохранится на достигнутом и высоком для авторитарного режима уровне.

В документе подчеркивается, что в рамках попыток вести диалог с властями удалось достичь определенных успехов в лоббировании изменений в экономической сфере (KEF, отмена указа о лжепредпринимательстве) и внешней политике («Минский диалог»). В результате сотрудничества правительства и экспертов KEF сложился консенсус о необходимости реформ, который поддерживается большинством населения страны.

Беларусь-Запад

В 2020 году Беларусь и ЕС заключат визовое соглашение. Будет частично восстановлена работа посольства США. Прогресс на западном направлении продолжится — в том случае, если белоруские власти не предпримут действий, которые будет невозможно оправдать перед избирателями ЕС и США.

Говоря об уже достигнутом прогрессе по линии Беларусь-ЕС, политологи констатируют, что, несмотря на значительную динамику нормализации политических отношений, Минск не смог соответственно нарастить экономическую составляющую взаимодействия с Западом. Так, с трудом продолжаются переговоры с ЕС о доступе беларуских продуктов питания на европейский рынок и их транзит через территорию ЕС. Приоритеты партнёрства с Брюсселем так и не были подписаны. Хотя и в «замороженном» виде, сохраняются санкции США против беларуских предприятий. Инвестиции и финансовая помощь со стороны западных стран остаётся на весьма скромном уровне.

Беларусь-Россия

Контракт по газу будет продлен на 2020 год. «Дорожные карты» будут согласовываться весь первый квартал и смогут быть подписаны только когда из них исчезнет какая бы то ни было обязывающая беларускую сторону конкретика. Возможно, из-за невозможности согласовать массив документов по интеграции стороны вернутся к предложенному Медведевым в конце 2018 года «консервативному» варианту — т. е. к продолжению естественного обособления двух государств.

Эксперты подметили, что процесс «углубленной интеграции», которым правительственные команды Беларуси и России занимались весь минувший год, не только не помог разрешить противоречия, но даже ослабил переговорную позицию Беларуси. Она упустила момент подписания соглашения по поставкам газа с 2020 года между Газпромом и Украиной, а также фронду российских нефтекомпаний против правительства из-за налогового маневра. В дополнение к этому Беларусь получила ущерб из-за загрязнения нефти в нефтепроводе «Дружбе» и не сумела его взыскать.