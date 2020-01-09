Откуда власти намерены получать средства для ЗВР.

Международные резервные активы Беларуси на 1 января 2020 года, по предварительным данным, составили рекордные 9 миллиардов 393,5 миллиона долларов (в эквиваленте). Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019-й год объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен был составить не менее 7,1 миллиарда долларов.

С чем связаны такие успехи? Как отмечает старший аналитик Альпари Вадим Иосуб, в данном случае более уместно говорить не об успехах, а о излишней консервативности официального прогноза.

– Скорее всего, по факту в прошлом году удалось рефинансировать больше долга, чем это было бы при самом пессимистичном сценарии. Например, если бы не удалось в последние дни года привлечь китайский кредит, а до этого не удалось бы разместить облигации на российском рынке, долги все равно пришлось бы отдавать в необходимом объеме, но это делалось бы за счет ЗВР, и в этом случае резервы на конец года были бы ниже.

Пока ситуация нормальная. В таких вещах, как объем резервов, лучше исходить из каких-то наиболее пессимистичных сценариев, чтобы в конце ситуация оказалась лучше, чем предсказывали, а не наоборот – сначала делать оптимистичные сценарии, а потом ломать голову, где взять валюту на возврат долгов.

– Достаточен ли для Беларуси нынешний объем ЗВР?

– Нет какого-то четкого критерия достаточности или недостаточности этих объемов. Есть такое общее представление: сравнивают резервы с импортом – на сколько месяцев импорта хватает резервов. Самой минимальной критической величиной считается два месяца необходимого импорта. Более-менее комфортной величиной считается, чтобы ЗВР составляли три месяца импорта. Наш нынешний объем резервов – это приблизительно чуть выше двух с половиной месяцев импорта. То есть чуть ниже, чем комфортный.

Есть еще один более высокий вариант оценки, когда считается, что хорошо бы иметь резервов на три месяца импорта плюс обслуживание и возврат краткосрочного долга, то есть, долга на ближайший год. Исходя из такой оценки, нам было бы совсем хорошо, если бы мы имели порядка 13-14 миллиардов долларов резервов.

– Откуда власти планируют пополнять ЗВР в наступившем году?

– Через привлечение новых долгов либо в форме кредитов, либо в виде размещения валютных облигаций как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Это будут и пошлины на экспорт нефтепродуктов, хотя за счет налогового маневра в абсолютном виде это будет меньше, чем в прошлом году. Это и выкуп валюты на рынке в случае превышения предложения над спросом.