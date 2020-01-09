«Беларусбанк» снизил процентные ставки по вновь заключаемым кредитным договорам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья на условиях, определенных банком. Об этом сообщили в пресс-службе финучреждения.

В результате снижения процентная ставка по таким кредитам теперь составляет ставку рефинансирования Нацбанка, увеличенную на 3,47 процентных пунктов. На сегодняшний день это 9 + 3,47 и равно 12,47 процента.

Напомним, с осени 2019 года «Беларусбанк» уже четырежды менял ставки по кредитам на жилье. С 1 сентября она составила 13,8 процента, с 1 октября – 13,7 процента, с 1 ноября – 13,1 процента, а с 20 ноября – 12,9 процента.

Любопытно, что кроме нынешнего снижения ставок «Беларусбанк» также представил новый продукт – кредит «Стройдом» на приобретение (строительство) домокомплектов, садовых и дачных домиков.

Он рассчитан на срок до 12 лет, взять можно до 70 тысяч рублей. Процентная ставка равна ставке рефинансирования Нацбанка, увеличенной на 3,47 процентного пункта, то есть на сегодня те самые 12,47 процента.

Как сообщается, пакет документов, необходимый для получения кредита, максимально легкий: не потребуется даже свидетельство на земельный участок.

Кроме того, «Беларусбанк» информирует о возможности взять кредит на покупку жилья только под залог (ипотеку).