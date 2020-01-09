В ночь с 8 на 9 января состоялось заседание правительства Украины по итогам которого Владимир Зеленский принял решение о провозглашении 9 января днем ​ ​траура в связи с катастрофой авиалайнера компании «МАУ» в Тегеране, в результате которой погибли 11 граждан Украины.

В пресс-служба Офиса президента уточнили: «Соответствующий указ Глава государства подписал по результатам рабочего совещания по вопросам, связанным с катастрофой самолета украинской авиакомпании».

9 января на зданиях государственных учреждений приспустят флаги Украины. Будут отменены все развлекательные мероприятия, снимут с теле- и радиоэфира юмористические программы.

Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран — Киев авиакомпании «Международные авиалинии Украины» («МАУ») разбился в Иране 8 января.