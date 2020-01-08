В результате крушения самолета близ Тегерана погибли 176 человек. Самолет направлялся из Тегерана в Киев. Большинство жертв — граждане Ирана.

Пассажирский самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ), разбившийся в среду, 8 января, неподалеку от столицы Ирана Тегерана, потерпел крушение из-за возгорания двигателя. Об этом сообщило информационное агентство IRNA со ссылкой на официального представителя Тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни и министерство дорог и городского развития Ирана.

В свою очередь глава управления чрезвычайных ситуаций Ирана сообщил агентству РИА «Новости», что причина крушения самолета техническая, и «никакой другой причины нет». Он добавил, что большинство пассажиров потерпевшего крушение самолета были гражданами Ирана. Один из бортовых самописцев разбившегося авиалайнера уже найден и отправлен на экспертизу.

В авиакатастрофе украинского авиалайнера в Иране 176 погибших

Украинский Boeing 737-800, направлявшийся из Тегерана в Киев, разбился вскоре после вылета из иранской столицы. Лайнер перестал выходить на связь в 05.14 утра, через две минуты после взлета.

По данным авиакомпании МАУ, на указанный рейс приобрели билеты 168 человек. Все девять членов экипажа, граждане Украины, погибли. Как следует из сообщения в Twitter главы МИД Украины Вадима Пристайко, в авиакатастрофе погибли 167 пассажиров, в том числе 2 украинца.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил о создании оперативной кризисной группы для выяснения причин авиакатастрофы. «Ужасная трагедия в Тегеране. Утром потерпел катастрофу самолет МАУ. Работа по установлению причин трагедии уже организована. На месте работает украинский консул. Создана оперативная кризисная группа», — написал Гончарук в Telegram-канале утром в 8 января.