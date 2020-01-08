В конце 2019 года глава Беларуси подписал два указа, которые касаются условий обеспечения жильём жителей Минска, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Первый указ был подписан 17 декабря. Он направлен на дополнительные меры по обеспечению жильём в Минске многодетных семей.

В настоящее время в столице насчитывается более 5 тысяч многодетных семей, нуждающихся в собственном жилье. При этом каждый год эта цифра растёт.

Данный указ был разработан, чтобы максимально удовлетворить потребности данной категории граждан.

В рамках реализации данного указа планируется застроить жилыми домами земельные участки в Чижовке, Соколе, деревне Зацень и в границах улиц Байкальской — Ангарской.

Дома в этих районах будут рассчитаны всего на 2-4 квартиры.

Во-вторых, многодетным семьям, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрациях районов, будут предлагать для приобретения квартиры, готовые к заселению.

На данный момент в Минске насчитывается порядка 300 таких квартир. Ранее они были переданы в коммунальную собственность города.

Приобрести такую квартиру можно за счёт государственной поддержки.