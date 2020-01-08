Самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту были не менее 170 человек. По предварительным данным, выживших нет.

Пассажирский самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Об этом рано утром в среду, 8 января, сообщили иранские информагентства.

Авиалайнер направлялся из столицы Ирана в Киев, на борту были по меньшей мере 170 человек. По другим данным, пассажиров было 180. На место крушения направлены спасатели. Однако, по оценке иранского отделения движения Красного Полумесяца, шансов найти выживших нет.

Как передают иранские агентства, трагедия произошла из-за «технических проблем». Местные телеканалы сообщают о том, что самолет охвачен огнем.

По информации интернет-сервиса по трекингу авиарейсов Flightradar24, данные с транспондеров воздушного судна поступали только первые две минуты после взлета.

США запретили своим самолетам летать над Ираном и Ираком

За несколько часов до авиакатастрофы украинского самолета под Тегераном Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запретило американским авиакомпаниям совершать пассажирские и грузовые полеты в воздушном пространстве над Ираном и Ираком, а также над водами Персидского и Оманского заливов. В FAA считают, что обострение обстановки на Ближнем Востоке представляет собой потенциальную угрозу для американской гражданской авиации. Это решение FAA было объявлено вскоре после ракетных ударов Ирана по военным базам США в Ираке.