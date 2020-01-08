Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации в связи с атаками Ирана на американские военные базы в Ираке.

Трамп подчеркнул, пишет meduza.iо, что в результате атак никто не пострадал и что ущерб, нанесенный базам, был минимален. По словам президента США, «Иран, похоже, решил отступить, и это хорошо для всего мира».

Трамп заявил, что США введут новые санкции против Ирана, но не уточнил, какие именно, и пообещал, что пока он находится на посту президента, у Ирана не будет ядерного оружия.

8 января Иран объявил о пуске 15 ракет класса «земля—земля» по двум военным базам США в Ираке. Так власти ответили на убийство на территории Багдада иранского генерала Касема Сулеймани.