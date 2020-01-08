Светлана Зеленковская — известная белорусская актриса театра и кино рассказала про стиль и творчество.

Я достаточно эклектична, но хороший вкус и элегантность, чистота и опрятность для меня обязательны. Очень важно, чтоб одежда была грамотно и добротно сшита. Я выбираю не дешёвые марки, но, при этом, с хорошей историей, не сильно раскрученные, но известные в авторитетных для меня кругах. Я не всеядна, но для меня важна история бренда. Не люблю, чтоб это было массово.

Я не считаю себя модницей в широком понимании этого слова. Я бы не назвала свой стиль в одежде как-то конкретно и однозначно. Есть направления, в которых я более уверенно и свободно себя чувствую. Но, по роду профессии (актриса) и образу жизни, могу кардинально менять стиль. В повседневной жизни выбор одежды зависит от погодных условий и времени года и, конечно же, настроения и места, в которое направляюсь. В холодное время года и пасмурную погоду выбираю мужской стиль (удобный и практичный), но, при этом, с изюминкой и, возможно, ярким акцентом. Это может быть милитари стиль, спорт-кэжуал, или кэжуал, смешанный с гаучо, стиль “авиатор”. Но, конечно, всё должно быть выбрано со вкусом, выглядеть достойно и с небольшим шиком. Летом могу окунуться в бохо, люблю этнические стили разных экзотических стран. При этом, я не до конца следую этническому стилю, сочетаю его с современными аксессуарами или обувью, например, кроссовки и этническое платье-рубаха. Люблю находить неожиданные, удивительные, но грамотные и «вкусные» сочетания.

Я перепробовала очень много разных стилей за свою жизнь. В юности это был гранж и глэм-рок. Потом, когда после института попала в театр, перескочила в нью-лук и богемный стиль. Даже поигралась с кантри-стилем))) Примерять разные стили очень помогала моя профессия: я могла в кино и театре перепробовать все. Переболеть и наиграться, так сказать, всеми направлениями в моде и эпохах. В жизни, всё-таки, я никогда не следовала строго какому-то определённому стилю.

Сейчас чувствую себя комфортно в мужском стиле, стиле “авиатор”, но, тем не менее, очень заинтересовалась стилем «винтаж» и Старый Голливуд. Опять-таки, не хочу выглядеть «нафталинно», поэтому добавляю в эти стили современные детали, аксессуары, обувь. Ну, и когда нет желания и времени придумывать образ, всегда есть базовые вещи проверенных марок, которые никогда не подводят.

Что касается стилиста, то я бесконечно благодарна судьбе, что мне достался такой толковый в этом плане муж (прим. супруг — музыкант Сергей Михалок). Он очень чувствует современные тенденции и моду, но не шаблонную, не массовую. У Сергея отличный вкус. Он и сам всегда очень скрупулезно подходит к выбору одежды. Ему важно как-будто немного опережать моду. Он всегда немного над модой. И, самое удивительное, что он всегда знал мои размеры и какая форма одежды мне к лицу. Много одежды выбирает мой муж. Но, при этом, я чувствую свободу и сама с огромным удовольствием хожу вместе с мужем на шоппинг. Я так часто слышу от девушек, что их партнёрам в тягость присутствовать с ними на шоппинге. В моём же случае всё наоборот. Мы оба любим переодеваться, выбирать себе и друг другу одежду, находить новые интересные бренды. В путешествиях по Европе мы обязательно исследуем заинтересовавшие нас магазины одежды. Для нас это всегда увлекательное приключение.

В жизни меня всегда вдохновляли путешествия, новые открытия и впечатления. Нравилось найти красоту и атмосферу. Также мне нравится замечать красоту и таланты в людях. Я люблю восхищаться. Я визуал, мне очень нравится радовать свой взор чем-то новым, красивым, впечатляющим. Будь-то балкон, украшенный цветами; чудный платок на голове дамы; небо, отражающееся в луже; старая голубая лодка на берегу; солнечные лучи через ставни; улыбка ланкийца на старом базаре.

Моя профессия всё-таки зависимая. Меня выбирают на роль. И, уже исходя из контекста роли и главного месседжа всего проекта, выстраивается и мой личный месседж. Это всегда что-то новое, интересное. Если это для меня не подходит, я каким-то образом аккуратно исчезаю. Но есть какие-то важные моменты, которые определяют нравится мне в этом участвовать или нет. Я всегда ищу красивую органику, будь то атмосфера, образ или эмоции. И самое главное для меня в Творчестве — это атмосфера. Потому, что искусство не должно быть некрасивым, неряшливым, неэстетичным. Красота может быть и в грязи, и в улыбке беззубой бабушки, и в обшарпанных стенах, но важно как это преподнесено, с каким посылом, в каких красках и с каким отношением.