На территории страны ожидаются туманы и мокрый снег, которые могут послужить причиной гололедицы на некоторых участках белорусских дорог.

Согласно данным Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды в среду, 8 января, местами по территории Республики пройдут дожди и мокрый снег. Температура воздуха составит от -2 до +3ºС, что может способствовать появлению на дорогах страны гололедицы. Также ситуация на дорогах может значительно ухудшится из-за туманов, которые прогнозируются в отдельных регионах Беларуси. Будьте бдительны и берегите себя!

Гололедица – это замерзшая вода на поверхности проезжей части и тротуаров, образованию которой способствует колебание температуры от небольшого минуса к плюсу, а также ветреная погода в сочетании с высокой влажностью воздуха. Порой толщина льда при таком погодном явлении может доходить до нескольких десятков миллиметров.

Чтобы избежать чрезвычайных ситуаций водителям необходимо садиться за руль транспортного средства с зимней резиной, соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными.