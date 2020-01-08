В трех странах на протяжении последних десяти лет Минск пытался найти альтернативные источники нефти. Во всех случаях, их нефть оказывалась дороже российского сырья и, следовательно, менее выгодной для производства конкурентоспособного топлива.

Согласно данным Национального статистического комитета Беларуси, которые изучил «Ежедневник», Россия монопольно поставляла нефть в Беларусь в течение января-октября текущего года, в 2018-м и в 2013-2015 годах.

Самую серьезную попытку избавиться от нефтяного давления соседки Минск предпринял в 2010-2011 годах. В них с помощью поставок из Венесуэлы и Азербайджана долю России удалось снизить до 86-86%. Но, как видно из данных по средней цене альтернативной нефти, экономическая целесообразность замены выглядела сомнительной.

Цена партий казахстанской нефти, которую Беларусь завозила в 2016-2017 годах, тоже была выше российского сырья. Поэтому вопрос «Откуда Минск может взять альтернативную нефть и сколько она будет стоить?» остается открыт.

Поставщики нефти в Беларусь в 2010-2019 гг.

Год Россия Азербайджан Венесуэла Казахстан Январь-октябрь 2019 14,7 млн тонн на 5,3 млрд. долларов, средняя цена -364 доллара за тонну 2018 18,2 млн тонн на 6,8 млрд. долларов, средняя цена -374 доллара за тонну 2017 18,1 млн тонн на 5,3 млрд. долларов, средняя цена -294 доллара за тонну 64,3 тыс. тонн на 21,1 млн. долларов, средняя цена -328 доллара за тонну 2016 18,1 млн тонн на 4,0 млрд. долларов, средняя цена -219 доллара за тонну 44 тыс. тонн на 12,6 млн. долларов, средняя цена -285 доллара за тонну 2015 22,9 млн тонн на 5,7 млрд. долларов, средняя цена -247 доллара за тонну 2014 22,5 млн тонн на 7,6 млрд. долларов, средняя цена -339 доллара за тонну 2013 21,3 млн тонн на 8,4 млрд. долларов, средняя цена -395 доллара за тонну 2012 21,4 млн тонн на 8,4 млрд. долларов 330 тыс. тонн на 321, 5 млн. долларов 2011 18,1 млн тонн на 7,4 млрд. долларов, средняя цена -410 доллара за тонну 974 тыс. тонн на 816,5 млн. долларов, средняя цена -838 доллара за тонну 1,3 млн. тонн на 1,1 млрд. долларов, средняя цена -857 доллара за тонну 2010 13,0 млн тонн на 5,6 млрд. долларов, средняя цена -434 доллара за тонну 1,8 млн тонн на 1,5 млрд. долларов, средняя цена -647 доллара за тонну

Данные: Национальный статистический комитет Республики Беларусь