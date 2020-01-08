Британская академия кино также отметила нашумевшую ленту Джокер и титулованный фильм Ирландец.

Британская киноакадемия обнародовала список номинантов на премию BAFTA. Он появился на официальном сайте премии.

Лидером по количеству номинаций на получение 73 премии British Academy Film Awards оказался фильм Тодда Филлипса — Джокер. Его отметили в 11 категориях. Также сразу в десяти пунктах номинированы лента Ирландец Скорсезе и Однажды в Голливуде Тарантино.

Полный список номинантов BAFTA-2020.

Лучший фильм

«1917»

«Джокер»

«Ирландец»

«Однажды… в Голливуде»

«Паразиты»

Лучший британский фильм

«1917»

«Два Папы»

«Для Самы»

«Извините, мы вас не застали»

«Наживка»

«Рокетмэн»

Лучший режиссер

Пон Джун-хо — «Паразиты»

Сэм Мендес — «1917»

Мартин Скорсезе — «Ирландец»

Квентин Тарантино — «Однажды… в Голливуде»

Тодд Филлипс — «Джокер»

Лучшая актриса

Джесси Бакли — «Дикая Роза»

Рене Зеллвегер — «Джуди»

Скарлетт Йоханссон — «Брачная история»

Сирша Ронан — «Маленькие женщины»

Шарлиз Терон — «Секс-бомба»

Лучший актер

Леонардо ДиКаприо — «Однажды в… Голливуде»

Адам Драйвер — «Брачная история»

Джонатан Прайс — «Два Папы»

Хоакин Феникс — «Джокер»

Тэрон Эджертон — «Рокетмэн»

Лучшая актриса второго плана

Лора Дерн — «Брачная история»

Скарлетт Йоханссон — «Кролик Джоджо»

Флоренс Пью — «Маленькие женщины»

Марго Робби — «Однажды… в Голливуде»

Марго Робби — «Секс-бомба»

Лучший актер второго плана

Аль Пачино — «Ирландец»

Джо Пеши — «Ирландец»

Брэд Питт — «Однажды… в Голливуде»

Том Хэнкс — «Прекрасный день по соседству»

Энтони Хопкинс — «Два Папы»

Лучший оригинальный сценарий

«Брачная история»

«Ножи наголо»

«Образование»

«Однажды… в Голливуде»

«Паразиты»

Лучший адаптированный сценарий

«Два Папы»

«Джокер»

«Ирландец»

«Кролик Джоджо»

«Маленькие женщины»

Лучший неанглоязычный фильм

«Боль и слава»

«Для Самы»

«Паразиты»

«Портрет девушки в огне»

«Прощание»

Лучший анимационный фильм

«Барашек Шон: Фермагеддон»

«История игрушек 4»

«Клаус»

«Холодное сердце 2»

Лучший кастинг (в этом году будет вручаться впервые)

«Брачная история»

«Два Папы»

«Джокер»

«История Дэвида Копперфилда»

«Однажды… в Голливуде»

Торжественное награждение премией состоится 2 февраля 2020 года. Вести церемонию будет Грэм Нортон.