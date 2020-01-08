Бюро Президиума Национальной академии наук Беларуси определило топ-10 результатов деятельности ученых академии за 2019 год в области фундаментальных и прикладных исследований, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Одним из победителей конкурса по итогам 2019 года признан старший научный сотрудник Института физики имени Б.И.Степанова НАН Дмитрий Хорошко (за установление меры квантованности оптических полей, количественно определяющей вклад квантовых флуктуаций в энтропию поля). Полученные им результаты важны для квантовых вычислений, криптографии и метрологии.

Коллектив ученых Института физики имени Б.И.Степанова НАН вошел в топ-10 за разработку технологии высокотемпературной молекулярно-пучковой эпитаксии слоев нитрида алюминия и нитрида алюминия-галлия в гетероструктурах на подложках сапфира и карбида кремния для создания транзисторной основы отечественной СВЧ и силовой электроники.

Авторский коллектив Института химии новых материалов НАН, а также заведующий 2-й кафедрой хирургических болезней БГМУ Станислав Третьяк создали биосовместимые пористые материалы на пектинах с заданными физико-химическими свойствами и регулируемой скоростью биодеградации для трансплантации мезенхимальных стволовых клеток.

Также среди попавших в десятку — коллектив ученых Института биоорганической химии НАН Беларуси (за установление ингибирующей активности производных 4-(аминометил) бензамида по отношению ряда онкозначимых протеинкиназ и их способности к подавлению роста опухолевых клеток). Разработка имеет особое значение для создания нового поколения оригинальных лекарственных средств.

Ведущий научный сотрудник Института природопользования НАН Ирина Данилович будет награждена за установление текущих и долгосрочных трансформаций гидротермического режима в западной части Восточно-Европейской равнины в связи с глобальными изменениями климата.

Кроме того, в числе победителей — ученые Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси (за разработку высокочувствительного метода распознавания патологических клеток человека с использованием биосенсоров на основе фотонных наноструктур оксида цинка для диагностики онкогематологических заболеваний).

Коллектив авторов НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам исследовал генетическую историю большого подорлика. Установлено, что критическое падение численности вида в послеледниковый период на территории Европы является следствием воздействия неблагоприятных факторов среды и не связано с сокращением генофонда.

Авторский коллектив ученых Института радиобиологии НАН и БГМУ провел уникальный эксперимент и выявил устойчивую зависимость репродуктивной способности крыс-самцов и их многочисленных последующих поколений от электромагнитного излучения мобильных устройств.

Ученые Института истории НАН разработали оригинальную концепцию истории белорусской государственности, которая базируется на преемственности первых и последующих древних поселений, а также исторических этнических и полиэтнических образований на территории современной Беларуси с новейшими периодами и структурными образованиями белорусской государственности.

Коллектив авторов НПЦ НАН по продовольствию отмечен за установление маркеров присутствия в пищевых продуктах пальмового масла и его фракций.

Награждение победителей будет приурочено к празднованию Дня белорусской науки в конце января.