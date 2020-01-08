Представительство Евросоюза в Беларуси анонсировало подписание с Беларусью в среду, 8 января, соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии.

«Сегодня запланировано подписание соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии между Европейским союзом и Беларусью», — отмечается в сообщении представительства.

Как сообщалось, Совет Евросоюза в ноябре утвердил решение о подписании с Минском соглашения, которое облегчит выдачу виз гражданам Беларуси.

В сентябре президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о подписании соглашений с Евросоюзом об упрощении выдачи виз и по реадмиссии.

Подписание соглашений упростит порядок выдачи шенгенских виз гражданам Беларуси и снизит их стоимость с 60 до 35 евро.

В МИД Беларуси подчеркивали, что президент Беларуси принял решение о подписании соглашений с ЕС, «понимая высокую значимость мобильности для граждан нашей страны и только после тщательной оценки всех возможных рисков и последствий».

Пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз подчеркивал, что «этому шагу предшествовал достаточно сложный и протяженный по времени переговорный процесс с Европейским союзом».

Соглашения будут заключены в пакете, их вступление в силу предусматривается в один день. Но перед этим документы должны быть ратифицированы Национальным собранием республики и одобрены Европейским парламентом. После обмена уведомлениями о выполнении этих процедур соглашения начнут действовать.

Соглашение об упрощении визового режима с Беларусью планировалось подписать до 2 февраля 2020 года, когда вступают в силу изменения в визовый кодекс ЕС. В соответствии с изменениями стоимость шенгенской визы увеличится с 60 до 80 евро. Вместе с тем, упростится получение виз для законопослушных путешественников. Также заявителям с хорошей визовой историей будет проще получить многократные визы на срок от одного года до пяти лет.

Ранее также сообщалось, что Минск инициирует заключение с Евросоюзом базового соглашения о сотрудничестве.