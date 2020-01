Дым от пожаров в Австралии достиг Южной Америки

В результате масштабных пожаров, которые бушуют в Австралии с сентября, выгорели уже миллионы гектаров земли. За последние месяцы огонь унес жизни более 20 человек и уничтожил тысячи домов. Уровень загрязнения воздуха в Канберре превысил критическую отметку в 26 раз. По данным экологов, погибли более миллиарда животных.

Как сообщила 7 января частная бразильская метеорологическая компания MetSul, дым от лесных пожаров в Австралии достиг Бразилии.

Наибольшая концентрация дыма наблюдается на границе бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул с Уругваем.

Отмечается, что риска для здоровья нет, поскольку дым находится на большой высоте и не влияет на качество воздуха у поверхности, передает korrespondent.net.

Масштабы бедствия можно увидеть на снимках из космоса.

CLIMA | Imagem do globo terrestre de agora do satélite Goes-Leste. Atente pro detalhe no canto extremo esquerdo da imagem. Na borda do planeta na imagem. Está marrom a atmosfera. Coisa absurda. Jamais tínhamos visto algo assim. É fumaça extremamente densa sobre o Pacífico. pic.twitter.com/dhwv3ngCwW

I wish I can once hug them and tell everything will be fine…😞💔

They're Such a helpless creatures right now…My Almighty..💔#AustraliaFires #PrayForAustralia #AustraliaBurns pic.twitter.com/9AVs7XlvLc

— Shahi 🎓👒 (@its__Sura) January 5, 2020