В прошлом поду золото подорожало примерно на 18%, ненамного превысив уровень 1 500 долларов за тройскую унцию. В текущем году эксперты банков Goldman Sachs Group Inc. и UBS Group AG прогнозируют рост цен до 1 600 долларов за унцию.

Это еще умеренный прогноз. Специалист по рынку золота из Гонконга Джаспер Ло ожидает, что в 2020 году золото может подорожать на 15-20%. Он связывает это с непрекращающимися протестами в Гонконге.

Золото становится защитой от кризиса и США

Значительный рост цен на золото в прошлом году оказался довольно неожиданным, так как глобальный кризис мировой экономики не начался, а цены акций в США достигли новых исторических максимумов. Более того, в конце 2019 года ФРС США после трех снижений своей ставки, взяло паузу, а США и Китай достигли предварительного соглашения по взаимной торговле.

Одновременно растут цены и на другие драгоценные металлы. В частности, платина подорожала примерно на 20%, серебро – на 16%, а палладий на 50% (до 2 000 долларов за унцию). Таким образом, доллар серьезно девальвировался.

По мнению руководителя торговли деривативами металлов в BMO Capital Markets Тай Вонга, спрос на золото в конце года объяснялся ожиданиями увеличения его цены в 2020 году, в связи с чем инвесторы спешили опередить рост цен.

Не исключено, что к росту популярности золота привели обсуждаемые в декабре на исламской конференции планы Малайзии, Турции, Ирана и Катара использовать золото в качестве платежа во взаимной торговле. Это позволит им защититься от возможных американских санкций.

Кроме того, многие инвесторы сомневаются в том, что рынок акций в США в 2020 году сможет обеспечить высокую доходность после подъема в 2019 году. К тому же, хотя рецессии в США большинство экспертов не ожидает, но темпы экономического роста в стране должны снизиться, и для поддержки экономики ФРС, по-видимому, придется возобновить снижение ставок. А это поддержит золото.

Впрочем, далеко не все эксперты рассчитывают на новый подъем на рынке драгоценных металлов. В частности, в банке JPMorgan Chase & Co. рекомендуют продавать золото, так как снижение угроза глобального экономического кризиса может привести к падению цен на него.

В доллар опять никто не верит

Второй неожиданностью прошлого года, помимо подъема цен на золото, оказалось укрепление доллара, хотя эксперты в начале 2019 года прогнозировали снижение его курса против основных мировых валют, в частности, евро. Затем эксперты поменяли свое мнение. Но достижение торгового соглашения КНР и США, произошедшее в самом конце 2019 года, снова переломило настроения инвесторов в пользу евро. Угроза глобальной рецессии, по мнению большинства экспертов и финансистов, отступила, и в 2020 году они ожидают небольшого ускорения экономики ЕС и развивающихся стран на фоне ослабления деловой активности в США.

По данным опроса информационного агентства Bloomberg, проведенном среди финансовых аналитиков, в 2020 году курс евро по отношению к доллару на рынке форекс поднимется примерно на 4%. При этом повышенная волатильность на рынке форекс не прогнозируется, и это несмотря на то, что в ноябре 2020 года в США состоятся президентские выборы.

Как считают эксперты Julius Baer, дополнительной поддержкой для европейских валют по отношению к доллару США в 2020 году станет переход к новым мерам экономического регулирования в ЕС. Еврозона, Швеция и Великобритания переходят от мер жесткой бюджетной экономии к поддержке за счет налогов, что снижает необходимость смягчения денежно-кредитной политики Европейским центробанком.

Российский рубль уже не так привлекателен

Укрепление российского рубля в 2019 году также оказалось неожиданным, по крайней мере для мелких российских инвесторов, которые ставили на то, что доллар значительно подорожает к концу года (примерно до 70 рублей за доллар). А он взял и укрепился к доллару на 11%.

По данным на начало декабря 2019 года на Московской бирже ставок в виде фьючерсов на рост курса доллара было 14,2 тыс., тогда как на снижение – всего 1,8 тыс. Юридические лица оказались более прозорливыми, чем физические, причем как резиденты, так и нерезиденты РФ, и ставили на укрепление рубля. Впрочем, нерезидентам было легко прогнозировать, так как именно они и поддержали рубль: за январь-ноябрь иностранные инвесторы купили облигации федерального займа РФ на 1,047 трлн. рублей.

В настоящее время рубль рассматривается как лучшая валюта из всех валют развивающихся стран на 2020 год. Согласно опросу, проведенному информационным агентством Reuters, Банк России в первом квартале 2020 года снизит свою ключевую ставку до 6%, после чего сделает паузу. Ключевым фактором для курса рубля в 2020 году может оказаться ожидаемое увеличение бюджетного финансирования национальных проектов, что теоретически должно ослабить рубль. Но, судя по итогам 2019 года, правительство РФ не будет особенно спешить с расходами, оно стремится экономить и копить резервы, не обращая внимания на стагнацию в экономике.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин в конце декабря прошлого года выразил обеспокоенность излишним, по его мнению, укреплением рубля. Поэтому можно прогнозировать, что правительство страны не допустит продолжения этого процесса. То есть, курс российской валюты в 2020 году будет находиться вблизи текущего уровня.