Фото из VK-аккаунта УВД Гомельского облисполкома

Возле Речицы перевернулся микроавтобус, одного из пассажиров доставили в больницу с переломом ребер.

Как сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома, авария произошла вечером 6 января на трассе М10. Автомобиль «Мерседес Спринтер» с прицепом ехал из Хойников в Гомель, в машине были водитель и трое пассажиров.

«На 87-м км дороги М10 авто перестроилось в левую по ходу движения полосу. Вскоре сзади появился неизвестный автомобиль темного цвета. Водитель этой машины, используя переключение света фар с ближнего на дальний, показал на необходимость перестроиться «Мерседесу» в крайнюю правую полосу и уступить дорогу», — рассказали подробности происшествия в УВД облисполкома.

Когда этого не произошло, автомобиль обогнал «Мерседес» по соседней полосе, выехал на крайнюю левую и применил торможение. Этим он создал аварийную обстановку, водителю «Мерседеса» тоже пришлось тормозить, автомобиль ушел в неуправляемый занос. Буксируемый им прицеп оторвался и вылетел в кювет, а машина перевернулась на правый бок. В результате аварии пострадал один из пассажиров.

Возле Речицы перевернулся микроавтобус, есть пострадавший

Возле Речицы перевернулся микроавтобус, есть пострадавший

Возле Речицы перевернулся микроавтобус, есть пострадавший

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото из VK-аккаунта УВД Гомельского облисполкома

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