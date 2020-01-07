Возле Речицы перевернулся микроавтобус, есть пострадавший

Возле Речицы перевернулся микроавтобус, одного из пассажиров доставили в больницу с переломом ребер.

Как сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома, авария произошла вечером 6 января на трассе М10. Автомобиль «Мерседес Спринтер» с прицепом ехал из Хойников в Гомель, в машине были водитель и трое пассажиров.

«На 87-м км дороги М10 авто перестроилось в левую по ходу движения полосу. Вскоре сзади появился неизвестный автомобиль темного цвета. Водитель этой машины, используя переключение света фар с ближнего на дальний, показал на необходимость перестроиться «Мерседесу» в крайнюю правую полосу и уступить дорогу», — рассказали подробности происшествия в УВД облисполкома.

Когда этого не произошло, автомобиль обогнал «Мерседес» по соседней полосе, выехал на крайнюю левую и применил торможение. Этим он создал аварийную обстановку, водителю «Мерседеса» тоже пришлось тормозить, автомобиль ушел в неуправляемый занос. Буксируемый им прицеп оторвался и вылетел в кювет, а машина перевернулась на правый бок. В результате аварии пострадал один из пассажиров.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото из VK-аккаунта УВД Гомельского облисполкома