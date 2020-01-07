Следственный комитет Беларуси ответил жене похищенного двадцать лет назад оператора ОРТ Дмитрия Завадского. Следователи не видят оснований для допроса новых свидетелей. Светлана Завадская назвала ответ циничной отпиской.

Светлана Завадская, жена похищенного в 1999 году оператора ОРТ Дмитрия Завадского, получила в понедельник, 6 января, ответ из Следственного комитета Беларуси на свое заявление с просьбой допросить в качестве свидетелей лиц, фамилии которых указал в интервью DW экс-боец белорусского СОБРа Юрий Гаравский. Однако СК в письме, адресованном Завадской, сообщил об отсутствии оснований для возобновления приостановленного предварительного расследования.

«Лица, осуществившие похищение Вашего мужа, установлены и осуждены за указанное преступление приговором Минского областного суда от 14.03.2002, — написано в решении СК. — Мнение Гаравского о похищении Д.Завадского иными лицами, высказанное им в интервью радиостанции «Немецкая волна», не является основанием для возобновления приостановленного предварительного расследования».

Светлана Завадская, комментируя DW письмо из Следственного комитета, заявила: «За все годы переписки с СК и прокуратурой такой циничной отписки я еще не получала». Она пояснила, что осужденным за преступление против ее мужа вменили в вину только его похищение, однако дальнейшая судьба ее мужа так и не выяснена.

«Тогда, в 2002 году, все остановилось на том, что похитители передали Диму неким неустановленным лицам, дело об этом было выделено в отдельное делопроизводство, и я просила СК допросить тех, кого назвал Гаравский, чтобы выяснить, что это за неустановленные лица. Но мне дали ответ по другому — уже закрытому делу о похищении», — подчеркнула Светлана Завадская. Она намерена обжаловать ответ СК в вышестоящих инстанциях.

Правозащитница призывает допросить Гаравского и белорусских силовиков

Правозащитница Раиса Михайловская — представитель в комитете ООН по правам человека семьи похищенного в 1999 году экс-главы МВД Беларуси Юрия Захаренко, в беседе с DW заявила, что суд фактически не установил, что произошло с Завадским после похищения, где может находиться сам Завадский или его тело. Михайловская считает, что Светлана Завадская вправе требовать продолжить расследование в связи со вновь открывшимися обстоятельствами, которыми, по ее мнению, является признание Юрия Гаравского.

«Следствию необходимо допросить самого Гаравского, других указанных им сотрудников СОБРа, создателя СОБРа Дмитрия Павличенко, бывших в разное время министрами внутренних дел Юрия Сивакова и Владимира Наумова, а также бывшего главу Совета безопасности Беларуси Виктора Шеймана«, — убеждена Михайловская. Она отметила, что в отношении четырех белорусских силовиков действуют санкции Евросоюза.

За похищение Завадского были осуждены два экс-офицера МВД

Весной и осенью 1999 года в Минске исчезли экс-глава МВД Юрий Захаренко, экс-глава Центризбиркома Беларуси Виктор Гончар и поддерживавший оппозицию бизнесмен Анатолий Красовский. 7 июля 2000 года был похищен оператор ОРТ Дмитрий Завадский.

В 2002 году Верховный суд Беларуси признал виновными в похищении Завадского бывших офицеров МВД Валерия Игнатовича и Дмитрия Малика, при этом их причастность к возможному убийству оператора доказана не была. В итоге Игнатович и Малик были осуждены на пожизненное заключение за похищение Дмитрия Завадского и за убийство еще пяти человек.

Гаравский рассказал о похищениях и убийствах критиков Лукашенко

16 декабря 2019 года Deutsche Welle опубликовала интервью с бывшим бойцом белорусского СОБРа, рассказавшим о своем участии в похищениях и убийствах критиков Лукашенко 20 лет назад. После публикации интервью Гаравского президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Следственному комитету республики провести проверку в связи с этой информацией.

18 декабря СК возобновил предварительное расследование по факту исчезновения экс-главы МВД Беларуси Юрия Захаренко. 22 и 23 декабря заявления в СК о возобновлении следствия в связи с показаниями Гаравского подали Светлана Завадская и Ирина Красовская.

Признания Юрия Гаравского совпадают с выводами спецдокладчика Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Христоса Пургуридеса, который занимался расследованием исчезновений белорусских критиков Лукашенко. В 2004 году Пургуридес, изучив все обстоятельства, пришел к выводу, что похищения и возможные убийства были совершены бойцами СОБРа под командованием подполковника Дмитрия Павличенко с ведома руководства страны. Такую версию разделяют правозащитники и родные пропавших, но доказать ее пока не удалось.