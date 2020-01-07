Православные христиане празднуют Рождество

Сегодня, 7 января, православные верующие празднуют Рождество Христово.

Торжественные богослужения проходят во всех православных храмах Беларуси.

По юлианскому календарю Рождество — с 6 на 7 января, кроме православных верующих в Беларуси, отмечают также Сербская, Иерусалимская, Грузинская и Польская православные церкви, Православная церковь Украины, афонские монастыри, некоторые протестанты и католики восточного обряда. Торжественная служба проходит и на месте рождения Иисуса Христа в Вифлееме.

При этом остальные поместные православные церкви празднуют Рождество, как и католики, — с 24 на 25 декабря. Они пользуются Новоюлианским календарем, который совпадает с католическим Григорианским.

В своем рождественском послании митрополит Минский и Заславский Павел, патриарший экзарх всея Беларуси, отметил, что наша христианская миссия — творить добро не от случая к случаю, но регулярно и постоянно. «В наших силах, с помощью Божией, совершать добрые дела каждый день», — отметил митрополит.