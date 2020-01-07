После убийства генерала Касема Сулеймани парламент Ирана принял закон, согласно которому армия США и Пентагон признаны «террористическими организациями». Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на иранское агентство Fars.

Сообщается, что в список «террористов» попали все представители армии США, а также связанные с Пентагоном компании, причастные к убийству Сулеймани. До этого Тегеран признавал «террористической организацией» только Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

По словам спикера Меджлиса Ирана Али Лариджани, в данный список зачислены «все члены Пентагона, командиры, агенты и другие лица, ответственные за гибель генерала Сулеймани».