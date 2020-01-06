Сотрудники управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Алмаз» в Витебске ночью 6 января задержали 26-летнего иностранца, подозреваемого в убийстве женщины, останки конечностей которой обнаружены в реке Свислочь, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-службе МВД.

Задержанный рассказал, что 28 декабря 2019 года между ним и погибшей произошла ссора, в результате которой он задушил 37-летнюю женщину. Известно, что иностранец временно проживал в минской квартире убитой и до этого к уголовной ответственности не привлекался.

Сейчас с мужчиной проводятся следственные действия, назначены судебно-медицинская и другие экспертизы, допрашиваются свидетели, изучается вся информация, которая может иметь отношение к убийству.

Расследование уголовного дела продолжается.