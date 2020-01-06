С 1 января 2020 года в рамках поэтапного повышения пенсионного возраста он увеличился до 62 лет для мужчин и 57 лет для женщин.

В Беларуси в среднем мужчина получает пенсию 16 лет, а женщина — 26 лет. Однако, если отказаться от выплаты пенсии и поработать еще 5 лет, тогда ее можно увеличить почти в 2 раза.

Об этом рассказал заместитель министра труда и соцзащиты Валерий Ковальков в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ.

Согласно законодательству, для белорусов, желающих поработать на пенсии, предусмотрены некоторые бонусы.

Например, если работник отказывается от получения пенсии во время работы, тогда ее размер за каждые 2 проработанные месяца будет увеличиваться на 1% заработка, который принят для ее исчисления.

К примеру, если мужчина проработал 30 лет и его заработная плата была в размере средней по стране, тогда ему полагается пенсия в размере 368 рублей.

Однако если он решает от нее отказаться на 5 лет, тогда пенсия вырастает до 706 рублей. То есть пенсия увеличится в 1,9 раза, прибавка существенная.

Кроме этого, если белорус принимает решение получать и пенсию, и зарплату, тогда размер первой никак не изменится. Хоть организация, в которой он продолжает трудиться на заслуженном отдыхе, будет продолжать делать отчисления в ФСЗН. Также для работающих пенсионеров есть ограничения по коэффициенту — он не может быть больше 1,3.

Напомним, именно от этого показателя зависит размер пенсии: чем выше – тем больше. Если коэффициент выше, чем 1,3, тогда пенсионер будет получать большую пенсию после окончания работы и выхода на заслуженный отдых.

В министерстве труда также напомнили, что пенсия по возрасту может быть назначена при соблюдении главного условия — страховой стаж.

Сейчас это не менее 17,5 лет.

Для социально уязвимых граждан — это многодетные матери, дети-инвалиды, родители детей-инвалидов, страховой стаж на сегодня составляет 5 лет и он не меняется, — добавил замминистра.

Стоит отметить, что в общий стаж входят и периоды, когда длительное время человек ухаживал за детьми-инвалидами, за инвалидами первой группы, за людьми, достигшими 80-летнего возраста.

Они будут входить в стаж, однако взносы в ФСЗН уплачиваться не будут.