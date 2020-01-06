Российский журналист Сергей Пархоменко с молотка продает подарок президента Беларуси Александра Лукашенко.

В Facebook журналист и политобозреватель написал, что получил презент в виде наручных часов “Луч” лично от белорусского президента осенью 1997 года.

“А нет ли тут коллекционеров такого рода реликвий? Подарено лично мне лично президентом А.Г.Лукашенко поздней осенью 1997 года. Отдам задорого. Деньги пойдут в фонд помощи «Диссернету», — написал Пархоменко.

По словам журналиста, позолоченные часы от Лукашенко он ни разу не надевал.

Пользователи начали активно предлагать свою стоимость часов, почти все сошлись во мнении, что товар найдет своего покупателя. Завершить аукцион Сергей Пархоменко намерен в полночь 7 января. На данный момент самое выгодное для продавца предложение — 45 тысяч российских рублей (около 1500 белорусских).