Ночь накануне Рождества или Сочельник православные всего мира отмечают 6 января. Этот день является самым строгим (последним) днем Рождественского поста.

6 января верующие не принимают пищу до того момента, пока на небе не появится первая звезда. Также стоит отметить, что существует целый ряд традиций и запретов, которых рекомендуется придерживаться всем.

Ежегодно, 7 января православные отмечают самый главный религиозный праздник — Рождество Христово, которое не только славится своими традициями, но и предусматривает определенные запреты.

Сочельник: традиции

Сочельник – наиболее подходящее время для того, чтобы задуматься о душе и поблагодарить Бога за все хорошее, что ниспослано свыше. Иcпокон веков Сочельник считался семейным праздником, в этот день за одним столом собирались все члены семьи, какой бы большой она не была. Cвечу на столе, как символ Вифлеемской звезды, оповестившей мир о рождении Спасителя, зажигал глава семьи.

Главной задачей хозяек является приготовление 12 постных блюд — по числу апостолов, которых они символизируют. Среди них обязательное блюдо — кутья («кутя»).

Считается, что каждый должен попробовать каждое блюдо, тогда год был сытым и удачным. В ночь перед Рождеством крестники носят кутью своим крестным родителям. В ответ они получают сладости, деньги или подарки.

Сочельник: запреты

В Сочельник женщинам нельзя убирать, шить, стирать и даже выносить мусор. Мужчинам нельзя заниматься никакой тяжелой работой, под запрет попадают также охота и рыбалка. За праздничный стол нельзя садиться в старой, неопрятной одежде а также употреблять алкоголь. В этот день нельзя ругаться и сквернословить.

Церковь осуждает гадания и ворожбу 6 и 7 января.

Также считается, что в этот праздник нельзя уезжать в дальнюю дорогу, потому что это семейный праздник и его принято отмечать дома. За праздничным столом нельзя громко и много разговаривать, а также вставать из-за стола и выходить из дома – чтобы не впустить нечистую силу в дом.