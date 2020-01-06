На «Нафтане» идет переработка нефти из РФ, на Мозырский НПЗ нефть еще не поступала, сообщили БЕЛТА в концерне «Белнефтехим».

«Нефть на «Нафтан» поступает, началась ее переработка. С 17.00 4 января на Нафтан поступило 26,5 тыс. т нефти. Сохраняется минимальная загрузка предприятия», — проинформировали в «Белнефтехиме».

Как сообщалось, Россия 1 января остановила поставки нефти в Беларусь. Белорусские НПЗ (Мозырский НПЗ и «Нафтан») снизили загрузку до технологического минимума. В «Белнефтехиме» заявили, что готовы обеспечить потребности внутреннего рынка в автомобильном топливе в полном объеме. Экспорт нефтепродуктов временно приостановлен. 4 января «Белнефтехим» сообщил о договоренности с РФ на поставку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии, в этот же день нефть начала поступать на «Нафтан».