Супруга российского форварда «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко Яна рассказала, как ее муж посмотрел финал молодежного чемпионата мира на «Матч ТВ».

«Друзья, мой муж смотрел минут 10 хоккей по «Матч ТВ» без звука, играя с детьми, пока не увидел себя на поле. Так что вы не одиноки», — написала Яна в инстаграме.

В России прямую трансляцию финала турнира в Чехии, в котором россияне уступили канадцам (3:4), показывал «Первый канал». Одновременно «Матч ТВ» транслировал запись решающего поединка МЧМ-2011, в котором сильнее были россияне с Тарасенко в составе.