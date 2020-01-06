Подразделения ракетных войск Ирана приведены в состояние повышенной боевой готовности. Об этом агентству Reuters на условиях анонимности сообщил источник в Вашингтоне.

По его словам, пока неясно, является ли эта боевая готовность наступательной или оборонительной. Также он не представил каких-либо доказательств своим словам, отметил, что действия Тегерана являются «очевидными».

Ситуация в Иране накалилась после того, как в ночь на 3 января во время ракетного удара американской авиации в Багдаде был убит командир спецназа Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. Приказ о его убийстве отдал лично президент США Дональд Трамп. Соединенные Штаты объяснили свои действия самозащитой — якобы генерал организовал несколько недавних атак на базы международной коалиции, расположенные в Ираке, а также нападение на американское посольство в Багдаде 31 декабря.