Huawei открыла магазин с роботами-сотрудниками

Компания Huawei открыла свой первый магазин, в котором вместо обычного персонала — роботы. Магазин расположен в крупном торговом центре в китайском городе Ухань. Об этом передает 3dnews.ru.

В новом фирменном магазине Huawei используются три роботизированные руки, которые способны без посторонней помощи передавать товар с полок в руки покупателям. Роботизированные руки не нуждаются в отдыхе, поэтому новый магазин работает круглосуточно.

Магазин не занимает много места и готов принять клиентов в любое время суток. От возможной кражи товар надежно защищен пуленепробиваемым стеклом. На данный момент здесь можно приобрести смартфоны и разные аксессуары для них. Роботизированные руки самостоятельно перемещают товар покупателю, которому необходимо использовать специальную сенсорную панель для взаимодействия с магазином.