Ездить можно быстрее. ГАИ опубликовала список участков белорусских дорог

Участки республиканских автодорог, где повышается скоростной режим, обнародовала Госавтоинспекция.

По информации УГАИ МВД Республики Беларусь, в рамках проводимой работы по оптимизации скоростных режимов принято решение о повышении скорости движения на 19 участках республиканских автомобильных дорог и МКАД.

Мероприятия по повышению скоростных режимов в указанных местах реализуются владельцами автомобильных дорог в установленном порядке и будут завершены до 1 марта 2020 года.

В настоящее время скоростной режим повышен на участках автомобильных дорог Р-28, Р-58, Р-80.

Работа по оптимизации скоростных режимов на улично-дорожной сети будет продолжена.

*СДКС – стационарный датчик контроля скорости