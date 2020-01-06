Дочь убитого иранского генерала Касема Сулеймани в воскресенье, 5 января, через телевидение обратилась к президенту США Дональду Трампу, заявив, что Трамп – не ровня ее отцу. Речь женщины транслировал ливанский канал al-Manar TV, сообщает CNN.

Зайнаб Касем Сулеймани в своем обращении сказала президенту США, что «его преступление никогда не уничтожит память моего отца». Зайнаб также добавила, что мученичество Касема Сулеймани «вдохновило на перерождение в наших душах».

«Вы не могли сравниться с моим отцом, поэтому атаковали его ракетами. Если бы вы могли, вы бы столкнулись с ним лицом к лицу», — сказала Зайнаб Касем Сулеймани.

Как сообщалось, 3 января США провели операцию в районе аэропорта Багдада, в результате которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по личному распоряжению Трампа.