3 невероятных открытия, объяснить которые не могут даже ученые

Большинство вещей, какими бы удивительными они не казались, рано или поздно получают свое объяснение. Но есть и такие, происхождение и суть которых ученые не могут до сих пор.

Батареи древнего мира

По форме этот предмет фактически аналогичен древним вазам. Однако в действительности он выполняет совсем другие функции. Внутри этой вазы находится выполненный из меди цилиндр с железным стержнем и несколькими кусками битума. Это наводит на мысль о том, что в сосуде хранилась какая-то жидкость, а вся эта конструкция представляет собой обычную батарейку. Первая такая ваза была найдена в районе Багдада, позднее подобные предметы были обнаружены и в других местах. Что же касается ее конкретного предназначения и кто пользовался этой разработкой в те давние времена — так и остается загадкой.

Компьютер Древней Греции

Компьютеры вошли в нашу жизнь относительно недавно. Поэтому тем загадочнее представляется обнаружение на борту затонувшего греческого корабля очень и очень странной вещицы, состоящей из 37 бронзовых шестерней в деревянном корпусе, на котором размешались циферблаты. Ученые определили ее как механизм, способный измерять небесные тела с поражающей воображение точностью. Конечно, компьютером назвать это устройство можно лишь условно, тем не менее, оно позволяло проводить массу сложнейших астрономических вычислений, в том числе определять фазы Луны, солнечные затмения и движение всех известных грекам планет. Антикитерский механизм, а именно такое название ему дано, был построен около 100 года до нашей эры, но функционально он равен не менее, чем Новому времени.

Римский додекаэдр

Он представляет собой полый предмет и датируется II или III веками нашей эры. Имеет 12 плоских пятиугольных граней, каждая из которых имеет круглое отверстие в центре, совпадающее с аналогичным отверстием противоположной грани. В большинстве своем материалом для изготовления послужила бронза, однако известны и высеченные из камня додекаэдры. Образцы его были найдены на территории большинства европейских стран.

Каких-либо документальных упоминаний, как в текстовом виде, так и в виде изображений в исторических источниках нет. Поэтому нет и обозначения функций, которые он выполнял. В связи с этим ученые высказывают самые разные версии, касающиеся его использования, среди которых подсвечники, инструмент для калибровки труб и даже принадлежность для гадания.

В любом случае ясно одно — додекаэдры были предметами, которые высоко ценились их владельцами и хотя утилитарное назначение их давно утеряно, возможно, последующие археологические находки когда-нибудь смогут приоткрыть завесу тайны и дать ключ к решению этой древней загадки.