Фото : МВД Беларуси

Пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии, которое случилось в Могилевском районе, медицинскую помощь оказывали 60 врачей и медицинских сестер, сообщили в Минздраве.

В минувшую субботу на трассе возле деревни Сидоровичи столкнулись микроавтобус и легковая машина. Оба автомобиля полностью выгорели. Еще до приезда скорой помощи два человека погибли от полученных травм. Более десяти получили травмы различной степени тяжести.

Помощь пострадавшим в ДТП под Могилевом оказывали 60 медиков
Фото МВД

«Несмотря на большое количество пострадавших, медицинская помощь была оказана своевременно и в полном объеме», — сообщила Sputnik в воскресенье официальный представитель Минздрава Юлия Бородун.

По ее словам, медпомощь пострадавшим оказывали 60 врачей и медсестер, четыре бригады скорой помощи. На место ДТП с массовым количеством пострадавших прибыли через 15 минут. Травмированные были доставлены в различные больницы Могилева.

В настоящее время девять пациентов госпитализировано, заключили в Минздраве.

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