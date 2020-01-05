Помощь пострадавшим в ДТП под Могилевом оказывали 60 медиков

Пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии, которое случилось в Могилевском районе, медицинскую помощь оказывали 60 врачей и медицинских сестер, сообщили в Минздраве.

В минувшую субботу на трассе возле деревни Сидоровичи столкнулись микроавтобус и легковая машина. Оба автомобиля полностью выгорели. Еще до приезда скорой помощи два человека погибли от полученных травм. Более десяти получили травмы различной степени тяжести.

«Несмотря на большое количество пострадавших, медицинская помощь была оказана своевременно и в полном объеме», — сообщила Sputnik в воскресенье официальный представитель Минздрава Юлия Бородун.

По ее словам, медпомощь пострадавшим оказывали 60 врачей и медсестер, четыре бригады скорой помощи. На место ДТП с массовым количеством пострадавших прибыли через 15 минут. Травмированные были доставлены в различные больницы Могилева.

В настоящее время девять пациентов госпитализировано, заключили в Минздраве.