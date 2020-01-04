Брестская компания «Савушкин продукт» Александра Мошенского выкупила у государства 50,6% акций Барановичского молочного комбината за 48,3 млн рублей.

Информация об этом размещена на сайте Госкомитета по имуществу.

Отчуждение произведено путем прямой продажи в соответствии с распоряжением президента Беларуси и по рыночной стоимости.

В соответствии с договором «Савушкин продукт» обязан в течение двух лет инвестировать не менее 10 млн рублей в Барановичский молочный комбинат для увеличения мощностей по производству сыров полутвердых до 30 тонн в сутки, не допустить снижения зарплаты и сокращения персонала комбината в городах Барановичи и Ганцевичи.

Напомним, осенью 2018 года Мошенский по такой схеме выкупил Березовский сыродельный комбинат. В ноябре 2018 года «Савушкин продукту» отошел также Оршанский молочный комбинат.