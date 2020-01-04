Правительство утвердило перечень территорий с напряженной ситуацией на рынке труда на 2020 год. Соответствующее постановление от 27 декабря 2019 года № 921 «О задачах социально-экономического развития Республики Беларусь на 2020 год» опубликовано на Национальном правовом портале, пишет Belmir.by.

Всего в списке оказалось 29 территорий. Больше всего – в Витебской и Минской областях: здесь указано по 9 районов. Меньше всего – в Гродненской области, где перечислены лишь 2 района.

по Брестской области: 1. Березовский район;

2. Ивановский район;

3. Лунинецкий район; по Гродненской области: 16. Зельвенский район;

17. Свислочский район; по Витебской области: 4. Бешенковичский район;

5. Глубокский район;

6. Городокский район;

7. Миорский район;

8. Поставский район;

9. Россонский район;

10. Сенненский район;

11. Толочинский район;

12. Шарковщинский район; по Минской области: 18. Березинский район;

19. Вилейский район;

20. Копыльский район;

21. Крупский район;

22. Вилейский район;

23. Молодечненский район;

24. Мядельский район;

25. Пуховичский район;

26. Слуцкий район; по Гомельской области: 13. Добрушский район

14. Рогачевский район;

15. Хойникский район; по Могилевской области: 27. Дрибинский район;

28. Круглянский район;

29. город Бобруйск.

Постановлением № 921 также утвержден план действий на 2020 год по созданию условий для развития экономики. В него отдельным пунктом включена подготовка предложений о повышении размеров социальных выплат для безработных граждан, проживающих на территориях с напряженной ситуацией на рынке труда, и безработных граждан старше 50 лет.

Проект соответствующего нормативного акта должен быть подготовлен Минтруда и соцзащиты, Минэкономики и Минфином до 1 апреля 2020 года.