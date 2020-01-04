Правительство утвердило перечень территорий с напряженной ситуацией на рынке труда на 2020 год. Соответствующее постановление от 27 декабря 2019 года № 921 «О задачах социально-экономического развития Республики Беларусь на 2020 год» опубликовано на Национальном правовом портале, пишет Belmir.by.
Всего в списке оказалось 29 территорий. Больше всего – в Витебской и Минской областях: здесь указано по 9 районов. Меньше всего – в Гродненской области, где перечислены лишь 2 района.
|по Брестской области:
|по Гродненской области:
|по Витебской области:
|по Минской области:
|по Гомельской области:
|по Могилевской области:
Постановлением № 921 также утвержден план действий на 2020 год по созданию условий для развития экономики. В него отдельным пунктом включена подготовка предложений о повышении размеров социальных выплат для безработных граждан, проживающих на территориях с напряженной ситуацией на рынке труда, и безработных граждан старше 50 лет.
Проект соответствующего нормативного акта должен быть подготовлен Минтруда и соцзащиты, Минэкономики и Минфином до 1 апреля 2020 года.