Снимок носит иллюстративный характер. Фото: mtdata.ru

Правительство утвердило перечень территорий с напряженной ситуацией на рынке труда на 2020 год. Соответствующее постановление от 27 декабря 2019 года № 921 «О задачах социально-экономического развития Республики Беларусь на 2020 год» опубликовано на Национальном правовом портале, пишет Belmir.by.

Всего в списке оказалось 29 территорий. Больше всего – в Витебской и Минской областях: здесь указано по 9 районов. Меньше всего – в Гродненской области, где перечислены лишь 2 района.

по Брестской области:

  • 1. Березовский район;
  • 2. Ивановский район;
  • 3. Лунинецкий район;
 по Гродненской области:

  • 16. Зельвенский район;
  • 17. Свислочский район;
по Витебской области:

  • 4. Бешенковичский район;
  • 5. Глубокский район;
  • 6. Городокский район;
  • 7. Миорский район;
  • 8. Поставский район;
  • 9. Россонский район;
  • 10. Сенненский район;
  • 11. Толочинский район;
  • 12. Шарковщинский район;
 по Минской области:

  • 18. Березинский район;
  • 19. Вилейский район;
  • 20. Копыльский район;
  • 21. Крупский район;
  • 22. Вилейский район;
  • 23. Молодечненский район;
  • 24. Мядельский район;
  • 25. Пуховичский район;
  • 26. Слуцкий район;
по Гомельской области:

  • 13. Добрушский район
  • 14. Рогачевский район;
  • 15. Хойникский район;
 по Могилевской области:

  • 27. Дрибинский район;
  • 28. Круглянский район;
  • 29. город Бобруйск.

 

Постановлением № 921 также утвержден план действий на 2020 год по созданию условий для развития экономики. В него отдельным пунктом включена подготовка предложений о повышении размеров социальных выплат для безработных граждан, проживающих на территориях с напряженной ситуацией на рынке труда, и безработных граждан старше 50 лет.

Проект соответствующего нормативного акта должен быть подготовлен Минтруда и соцзащиты, Минэкономики и Минфином до 1 апреля 2020 года.

АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА