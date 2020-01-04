Министром экономики Беларуси назначен Александр Червяков. Соответствующее кадровое решение принял Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

До настоящего времени Александр Червяков работал в должности первого замминистра экономики. Пост министра оставался вакантным после назначения Дмитрия Крутого первым вице-премьером.

Лукашенко интересовался, почему для назначения была предложена именно кандидатура Александра Червякова, насколько серьезно и основательно она была проработана.

Глава Администрации президента Игорь Сергеенко заверил, что кандидатура на пост министра экономики прорабатывалась на альтернативной основе, было несколько претендентов.

Александр Викторович Червяков родился в 1966 году в д. Бабиничи Оршанского района Витебской области. В 1988 году окончил Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию (г. Горки Могилевской области), в 1994 году — аспирантуру БГСХА.

В 1988-1991 годах — инженер, ведущий инженер-механик совхоза-комбината «Юбилейный» Оршанского района.

С 1991 по 1994 год — учеба в аспирантуре БГСХА.

В 1994-2010 годах — ассистент, преподаватель, старший преподаватель, доцент, докторант кафедры механизации животноводства и электрификации сельскохозяйственного производства БГСХА.

2010-2017 годы — директор ГНУ «НИЭИ Минэкономики Республики Беларусь».

С января 2017-го — заместитель министра экономики Беларуси. С ноября 2018-го — первый заместитель министра экономики.

Кандидат технических наук (2002), доцент. Автор и соавтор 7 монографий, учебных и справочных пособий, свыше 90 научных работ, 4 изобретений.