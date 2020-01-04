Голливудская актриса Камерон Диаз в 47 лет впервые стала мамой. Об этом она сообщила в своем Instagram.

Звезда опубликовала соответствующее обращение от имени своей семьи.

В 2015 году Диас вступила в брак с музыкантом Бенджи Мэдденом.

«С Новым годом от Мэдденов! Мы так счастливы и благодарны, что начали новое десятилетие, объявив о рождении нашей дочери Реддикс Мэдден. Она мгновенно покорила наши сердца и пополнила нашу семью», — говорится в сообщении.

Также актриса отметила, что не будет публиковать фотографии дочери и делиться любыми подробностями, «кроме той, что она действительно очень милая».