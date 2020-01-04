Концерн «Белнефтехим» сообщил о заключении первого контракта с российской нефтяной компанией без премии к цене.

«Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии», — говорится в сообщении на сайте «Белнефтехима».

В концерне отмечают, что «работа по заключению контрактов на поставку углеводородного сырья из Российской Федерации в Республику Беларусь по цене, исключающей премию поставщикам, продолжается».

По данным концерна, «объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года».

Между тем, в концерне отказались сообщить агентству «Интерфакс-Запад» название российской компании, которая заключила первый в этом году контракт на поставку нефти в Беларусь.

Как сообщалось, с 1 января 2020 года российские НК прекратили поставки нефти в Беларусь из-за разногласий в цене на сырье. Источники на нефтяном рынке сообщали, что белорусская сторона добивалась отмены премии к цене беспошлинных поставок нефти в Беларусь, мотивируя это удорожаем сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере.

По данным «Белнефтехима», в настоящее время цена поставок нефти из РФ в Беларусь составляет 83% от мировой цены на нефть.

В связи с отсутствием импорта нефти Беларусь с 1 января приостановила экспорт нефтепродуктов.